В Воронеже 18-летний парень на мопеде попал под колеса грузовика

В Воронеже на улице Розовой тяжелый грузовик столкнулся с мопедом «Альфа», за рулем которого был 18-летний парень. Авария случилась 30 марта около 10:20. По предварительным данным, 57-летний водитель самосвала «Шахман» выехал на полосу встречного движения, фактически преградив путь юноше. Лобовое столкновение привело к травмам у молодого человека — с места ДТП его немедленно госпитализировали. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По информации ведомства, авария произошла в районе дома № 1 «А». Многотонная машина двигалась со стороны улицы Пятилетка в направлении Пляжной.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
Кстати, в МВД добавили, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 85 ДТП. Из них в самой столице Черноземья — 61 авария, на федеральных трассах — 21. В пяти случаях пятеро получили травмы различной степени тяжести.