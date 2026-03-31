В Воронеже 18-летний парень на мопеде попал под колеса грузовика

В Воронеже на улице Розовой тяжелый грузовик столкнулся с мопедом «Альфа», за рулем которого был 18-летний парень. Авария случилась 30 марта около 10:20. По предварительным данным, 57-летний водитель самосвала «Шахман» выехал на полосу встречного движения, фактически преградив путь юноше. Лобовое столкновение привело к травмам у молодого человека — с места ДТП его немедленно госпитализировали. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.