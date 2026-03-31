Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-мэру Салавата

Этого потребовала прокуратура.

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Стерлитамака, изменив наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову.

Как сообщили в надзорном ведомстве, изначально суд признал чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с запретом занимать руководящие посты в госорганах и местном самоуправлении на 2,5 года.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года Миронов в обход конкурсных процедур организовал заключение концессионного соглашения с ООО «АСТ». Целью этих действий была передача коммерческой структуре электросетей города, находившихся в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Помимо этого, он незаконно изъял муниципальное имущество у предприятия и передал его фирме, проигнорировав обязательные процедуры согласования подобных сделок.

Гособвинение не согласилось с первоначальным приговором и обжаловало его. Вышестоящая инстанция поддержала доводы прокуратуры: действия бывшего градоначальника переквалифицировали, назначив ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск прокуратуры республики о возмещении ущерба, нанесенного действиями чиновника, — с него взыщут более 10 миллионов рублей.