Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-мэру Салавата

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Стерлитамака, изменив наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову.
Как сообщили в надзорном ведомстве, изначально суд признал чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трем годам колонии общего режима с запретом занимать руководящие посты в госорганах и местном самоуправлении на 2,5 года.
По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года Миронов в обход конкурсных процедур организовал заключение концессионного соглашения с ООО «АСТ». Целью этих действий была передача коммерческой структуре электросетей города, находившихся в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». Помимо этого, он незаконно изъял муниципальное имущество у предприятия и передал его фирме, проигнорировав обязательные процедуры согласования подобных сделок.
Гособвинение не согласилось с первоначальным приговором и обжаловало его. Вышестоящая инстанция поддержала доводы прокуратуры: действия бывшего градоначальника переквалифицировали, назначив ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также суд удовлетворил иск прокуратуры республики о возмещении ущерба, нанесенного действиями чиновника, — с него взыщут более 10 миллионов рублей.