Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев в пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Возгорание произошло утром 31 марта 2026 года в многоквартирном доме на улице Таганской. После ликвидации огня в жилом помещении были обнаружены тела мужчины и женщины. Для точного установления причин возгорания следователи уже назначили пожарно-техническую экспертизу, проводится комплекс следственных действий.
По предварительным данным следственно-оперативной группы, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем со стороны самих погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области после осмотра места происшествия. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Раннее сообщалось, что МЧС опровергли взрыв во время тушения пожара в Нижнем Новгороде.