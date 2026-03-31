Уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев в пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).