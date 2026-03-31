52-летний воронежец напал на пенсионерку ради пяти тысяч рублей на спиртное

В Новоусманском районе задержали 52-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на 88-летнюю жительницу села Орлово. Ранее судимого мужчину, знавшего об одиноком положении женщины, обвиняют в том, что он ворвался к ней в дом ради наживы. Добычей грабителя стали 5 000 рублей, которые он планировал потратить на покупку алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 31 марта.
По данным ведомства, злоумышленник, выбрав дневное время, незаконно проник в частный дом на улице Свободы. Застигнув пожилую хозяйку врасплох, нападавший прижал ее к стене и силой закрыл ей рот ладонью. Угрожая физической расправой, он потребовал немедленно отдать все сбережения в обмен на ее безопасность.
Полицейские установили личность подозреваемого благодаря тому, что он часто навещал родственников в этом селе и заранее присмотрел жертву. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.