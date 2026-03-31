Подростка будут судить за покупки с найденной на воронежской улице карты

Юноша потратил с чужого пластика более чем 14 тысяч рублей.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже 15-летний подросток ответит в суде за кражу более чем 14 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 30 марта.

Карту с функцией бесконтактной оплаты юноша нашёл 4 января 2026 года на улице в Коминтерновском районе города. В этот же день он начал осуществлять покупки. Владелица карты обнаружила, что с её счёта списываются деньги, и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали подростка. Он признал свою вину и вместе с родителем возместил ущерб владелице карты.

В отношении юноши возбудили уголовное дело о краже с банковского счёта. Его материалы передали в суд.