10-летняя девочка случайно проглотила гвоздь, её госпитализировали

10-летнюю девочку, которая случайно проглотила гвоздь, госпитализировали, передаёт телеканал «Саратов 24».
По данным медиков, за прошедшие выходные в Балаковскую городскую больницу Саратовской области доставили двух детей с «инородными телами». Одна из пострадавших — пациентка, которую доставили из Пугачёвской больницы: девочка случайно проглотила гвоздь.
В больницу также была госпитализирована 7-летняя девочка, у которой в пищеводе застрял кусок яблока. Обе маленькие пациентки получили необходимую медицинскую помощь. Сейчас они выписаны домой.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что врачи березниковской Краевой больницы имени Вагнера собрали коллекцию предметов, которые глотали их маленькие пациенты. Список содержит множество мелких предметов: иголки, элементы киндер-сюрпризов, магниты и др.