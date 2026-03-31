В Магнитогорске шестилетний мальчик гулял в одиночестве и попал под машину

В Магнитогорске шестилетний мальчик попал под колеса.
Как рассказали в городской ГАИ, инцидент произошел на улице Доменщиков.
Мальчик гулял на улице, а его мама в это время сидела дома. Ребенок попытался перебежать дорогу в неположенном месте. Его сбил 47-летний мужчина на LADA Vesta.
— Воспитанник детского сада получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение травматологии с травмами головы, ссадинами тела и конечностей, — уточнили в Госавтоинспекции.
Мать мальчика привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.