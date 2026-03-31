В Воронеже подростки на самокате сбили девушку на тротуаре

В Воронеже подростки на самокате сбили на тротуаре девушку. Об этом горожане сообщили в соцсетях. ЧП произошло в Коминтерновском районе города. К выяснению обстоятельств инцидента подключились воронежские следователи.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выполняется комплекс необходимых следственных действий, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
