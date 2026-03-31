Под Воронежем компания ООО «А» задолжала инженеру более 260 тысяч рублей зарплаты

Рамонский районный суд Воронежской области встал на сторону бывшего сотрудника ООО «А», который столкнулся с недобросовестностью работодателя при увольнении. Суд взыскал основную задолженность — 260 тысяч рублей — и обязал организацию полностью отчитаться перед налоговой за весь период работы специалиста. Ответчик не смог предоставить суду никаких платежных документов, которые могли бы опровергнуть эти цифры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 31 марта.
По материалам дела, конфликт начался после того, как инженер общего отдела, проработавший в компании с февраля по сентябрь 2025 года, уволился по собственному желанию. Как установило следствие, на протяжении всего срока службы зарплата выплачивалась не в полном объеме и с грубыми нарушениями графика, а финальный расчет при уходе сотрудника и вовсе не был произведен.
Помимо основной суммы долга, правосудие обязало фирму выплатить компенсации за неиспользованный отпуск и задержку выплат, а также возместить работнику моральный вред. Отдельным пунктом решения стало требование к ООО «А» произвести все необходимые отчисления НДФЛ за инженера и предоставить соответствующие сведения в контролирующие органы.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.