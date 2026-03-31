ФСБ с начала года выявила в Перми 221 нарушителя миграционного законодательства

Краевое управление провело совместные рейды с силовыми ведомствами региона.

Источник: Комсомольская правда

Краевое УФСБ с января по март во взаимодействии силовыми ведомствами приняло участие в оперативно-профилактических мероприятиях на территории Перми. Под проверку попали наиболее популярные среди иностранцев локации.

В ходе рейдов за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 221 человека. Еще 13 иностранных граждан выдворили за пределы России, четырем закрыли въезд в страну.

«Один выходец из Центрально-Азиатского региона лишен гражданства Российской Федерации», — дополнили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.