Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из Волжского жестоко избил жену из ревности

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своей жене, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Накануне в городскую больницу № 1 города Волжского доставили 37-летнюю женщину с серьезными травмами. Медицинские работники сразу же сообщили о происшествии в полицию. Стражи порядка быстро установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 44-летний муж пострадавшей.

Полиция выяснила, что между супругами произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта мужчина стал избивать жену руками и ногами, нанося многочисленные удары по ее телу.

Задержанный признался в содеянном. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.