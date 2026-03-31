Мужчина из Волжского жестоко избил жену из ревности

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью своей жене, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Накануне в городскую больницу № 1 города Волжского доставили 37-летнюю женщину с серьезными травмами. Медицинские работники сразу же сообщили о происшествии в полицию. Стражи порядка быстро установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался 44-летний муж пострадавшей.
Полиция выяснила, что между супругами произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта мужчина стал избивать жену руками и ногами, нанося многочисленные удары по ее телу.
Задержанный признался в содеянном. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.