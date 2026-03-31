В Челябинске арестовали школьника, напавшего на одноклассницу

Правительство региона сообщало, что девятиклассник 26 марта принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности, покушении на убийство и оказании небезопасных услуг. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице. Также госпитализирован нападавший.