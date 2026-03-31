В Челябинске арестовали школьника, напавшего на одноклассницу

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар — РИА Новости. Школьника, напавшего на одноклассницу в школе № 32 Челябинска, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«Школьнику избрана мера пресечения в виде ареста. Мера избиралась в больничной палате», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости подтвердили, что пострадавшие — подросток и девочка — находятся под наблюдением специалистов в лечебном учреждении, их состояние стабильное.
Правительство региона сообщало, что девятиклассник 26 марта принес в школу Челябинска арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу. СК возбудил уголовное дело по статьям о халатности, покушении на убийство и оказании небезопасных услуг. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, она находится в больнице. Также госпитализирован нападавший.