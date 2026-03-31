Тело нижегородки обнаружили после пожара в квартире трехэтажного здания

В рабочем поселке Воротынец произошел пожар, унесший жизнь женщины. Возгорание, охватившее 12 квадратных метров в квартире трехэтажного жилого дома, было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. В ходе работ по разбору завалов на полу одной из комнат обнаружили тело погибшей. Как выяснилось, это была хозяйка квартиры, 1963 года рождения. Предварительной причиной пожара стало некорректное обращение с электрооборудованием. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ликвидации возгорания были задействованы четыре пожарных расчета. Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух нижегородцев в пожаре.