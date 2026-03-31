Счет экс-депутата Волгоградской облудмы Короткова арестован: назначен новый суд

Ранее сообщалось, что Станислав Коротков неожиданно покинул Волгоградскую областную думу 12 февраля. Поводом послужило его заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Однако в прокуратуре Волгоградской области не согласились с такой формулировкой, посчитав, что Коротков нарушил антикоррупционное законодательство, совмещая работу на освобожденной основе в областной думе с руководством бизнесом, что запрещено законом. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать незаконным решение областной думы, одобрившей досрочную отставку Короткова по его собственному желанию.