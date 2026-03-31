Под Воронежем задержали двоих белгородцев-посредников в краже 6 миллионов у пенсионерки

Двое жителей Белгорода задержаны в Россоши при попытке заработать на криминальной курьерской доставке. Мужчины возрастом 39 лет и 41 год стали ключевыми фигурантами дела о хищении 6 129 555 рублей у местной 68-летней женщины, которая попалась на удочку дистанционных мошенников. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Злоумышленники начали атаку с телефонного звонка, представившись сотрудниками военкомата, они выманили у потерпевшей персональные данные СНИЛС и паспорта якобы для оформления справки на выплаты. Следом в игру вступили подставные «специалисты Госуслуг» и «силовики», которые запугали жертву. Пенсионерку убедили, что хранение крупных сумм дома без специального «декларирования» влечет за собой уголовную ответственность, и единственный способ избежать проблем — передать деньги на проверку доверенному лицу.
— Пожилая пара сложила в пакет миллионы и передала их прибывшему мужчине, назвавшему кодовое слово «Рассвет». Оперативникам удалось выйти на след посредников: выяснилось, что задержанные белгородцы в мессенджере откликнулись на предложение о «подработке», за которую им пообещали вознаграждение — 30 тысяч рублей, — уточнили в полиции.
Сейчас оба находятся под следствием, за мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.