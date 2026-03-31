На юге Москвы временно приостановили деятельность бетонного завода

Специалисты провели выездную проверку предприятия, где установили ряд нарушений, в том числе: хранение инертных материалов открытым способом; превышение допустимого уровня шума в дневное время суток в жилых помещениях многоквартирного дома ЖК «Роттердам», на территории жилой застройки и на границе территории предприятия; отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и другие. Материалы были переданы в суд. В результате организации назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.