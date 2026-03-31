На юге Москвы временно приостановили деятельность бетонного завода

«В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в ЮАО начали поступать коллективные обращения граждан — покупателей квартир ЖК “Роттердам” по адресу: Москва, Нагатинская набережная, д. 4Б, корп. 1. Эти жалобы поднимали вопрос законности размещения бетонного завода в непосредственной близости от ЖК», — говорится в публикации на сайте.
Специалисты провели выездную проверку предприятия, где установили ряд нарушений, в том числе: хранение инертных материалов открытым способом; превышение допустимого уровня шума в дневное время суток в жилых помещениях многоквартирного дома ЖК «Роттердам», на территории жилой застройки и на границе территории предприятия; отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и другие. Материалы были переданы в суд. В результате организации назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.
«Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮАО», — заключили в ведомстве.