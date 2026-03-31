Под Волгоградом крупный ландшафтный пожар напугал жителей Новоаннинского

31 марта в Новоаннинском районе Волгоградской области очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар. Пламя охватило огромный пойменный участок заболоченной территории неподалёку от реки Бузулук.

Судя по опубликованным кадрам, пламя распространяется по сухой траве, сухостою и камышам. Разгоняют огонь сильные порывы ветра.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области возгорания подтвердили, уточнив, что ситуация контролируемая. Местные власти организовали отжиг сухой растительности в рамках защиты населённых пунктов от ландшафтных пожаров. Выжигание происходит под контролем специалистов.

Отметим, в рамках контролируемого отжига очаги пламени могут наблюдаться на южных окраинах ст. Филоновская, х. Черкесовский, п. Панфилово и на севере от х. Борисовский.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / max.ru.