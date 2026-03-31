В Красноярске завели уголовное дело о заражении ребенка корью в больнице

В Красноярске завели дело о халатности после заражения ребенка острой инфекцией в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели дело о халатности после заражения двухлетнего ребенка корью в одной из местных больниц. По версии краевого Следственного комитета, всё произошло в марте 2026 года, когда малыш находился на стационарном лечении.

В медицинском учреждении, как считают в ведомстве, ребенок и заразился острым инфекционным заболеванием от другого пациента. Сейчас у мальчика высокая температура, сыпь и пятна на слизистой оболочке щек.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Корь — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близких контактах, считается очень заразной. В первые дни симптомы такие же, как при ОРВИ, однако затем проявляются специфические признаки — сыпь на лице и теле.

Бороться с распространением кори помогает вакцинация.