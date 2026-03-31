Мастер УК в Волгограде получила условный срок за травму ребенка на качелях

Мастер управляющей компании из Волгограда признана виновной в том, что по ее вине пострадал ребенок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Суд посчитал достаточными доказательства, собранные. Ее признали виновной в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью по неосторожности.
Следствие и суд установили, что летом 2023 года на придомовой территории дома по улице Тулака сломалось сиденье на детских качелях. Затем неизвестные пытались починить опасную конструкцию. Однако осужденная не проконтролировала ни сам ремонт, ни его качество. Она не проверила техническое состояние качелей после вмешательства, не организовала демонтаж или ограждение опасного элемента площадки. Таким образом, она позволила использовать детскую конструкцию, которая угрожала жизни и здоровью детей.
Из-за такого отношения к своим обязанностям 8 августа 2024 года качели обрушились, когда на них играл 10-летний ребенок. Мальчик получил серьезную травму позвоночника — компрессионные переломы грудных позвонков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и обслуживанием придомовых территорий и многоквартирных домов, на один год.