В Ростовской области задержали организаторов финансовой пирамиды

В Ростовской области задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива, которых подозревают в хищении денег вкладчиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в результате деятельности злоумышленников пострадали несколько сотен человек. Сумма ущерба составляет более 60 млн рублей.
Кооператив работал с 2018 по 2025 год, используя классическую схему финансовой пирамиды. Сеть офисов организации охватывала не только Ростовскую область (Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Азов), но и соседние регионы: Волгоградскую и Воронежскую области, а также Краснодарский край.
«С гражданами заключались договоры о передаче на определенный срок личных сбережений. Руководство кооператива обещало доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34% годовых», — пояснила Ирина Волк.
На начальных этапах пайщики действительно получали выплаты, что создавало видимость надёжности организации. Однако осенью 2025 года поступления прекратились, а сотрудники кооператива перестали выходить на связь с вкладчиками.
Во время обысков в офисах и домах подозреваемых изъяты электронные носители информации, документы, телефоны и другие доказательства. Помимо этого, в одном из гаражей правоохранители обнаружили финансовую отчётность. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Предварительное расследование продолжается.