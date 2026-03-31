Житель Забайкалья застрелил троих односельчан и свел счеты с жизнью

Управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю устанавливает обстоятельства убийства трех человек в селе Цаган-Олуй Борзинского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
23 марта на территории двух домовладений нашли тела двоих убитых мужчин. Спустя три дня следователи обнаружили третьего погибшего с огнестрельными ранениями — 50-летнего жителя села.
По предварительным данным следствия, к совершению преступлений причастен 44-летний местный житель, который вооружился охотничьим ружьем и последовательно расправился с тремя односельчанами. После совершения убийств подозреваемый свел счеты с жизнью, находясь в салоне собственного автомобиля.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела, и на местах происшествий уже проведен комплекс следственных действий. Для установления всех деталей назначены судебно-медицинские, баллистические и генетические (ДНК) экспертизы. Расследование продолжается.