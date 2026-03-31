Минчанка пошла в милицию после смерти мужа из-за сюрприза в микроволновке. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Заводское РУВД обратилась 47-летняя жительница Минска, обнаружившая при проведении уборки боеприпасы.
Женщина сообщила, что после смерти своего мужа-охотника наводила порядок в кладовке. Минчанка приняла решение избавиться от старой техники и захотела выбросить микроволновую печь, но она показалась подозрительно тяжелой.
«Женщина открыла дверцу и обнаружила внутри 135 патронов, после чего обратилась в милицию», — сообщили в ГУВД.
По указанному факту проводится проверка, милиционеры изъяли находку.
