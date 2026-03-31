В Ялте мужчина с ножом ограбил офис ради водных лыж

Заместитель директора одной из организаций сообщил в полицию о нападении на офис: неизвестный, угрожая ножом сотруднице, похитил 63 тысячи рублей. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 49 летний ялтинец, которого поймали неподалеку от места жительства.
Установлено, что мужчина зашел в офис, угрожал сотруднице бытовым ножом и требовал деньги. Женщина отказалась выполнять требования, тогда преступник сам нашел пачку наличных на полке, забрал ее и сбежал. Чтобы запутать следы, он переоделся и спрятал украденное у знакомого.
Задержанный признался, что решился на ограбление после употребления алкоголя: он хотел купить водные лыжи, но денег не хватало. Похищенные деньги изъяли полицейские и полностью вернули владельцу. В отношении ялтинца возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.