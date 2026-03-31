Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте мужчина с ножом ограбил офис ради водных лыж

Полиция задержала преступника по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемого в разбойном нападении на офис в Ялте — 49-летнего мужчину — задержали по горячи следам, сообщает издание «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму.

Заместитель директора одной из организаций сообщил в полицию о нападении на офис: неизвестный, угрожая ножом сотруднице, похитил 63 тысячи рублей. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 49 летний ялтинец, которого поймали неподалеку от места жительства.

Установлено, что мужчина зашел в офис, угрожал сотруднице бытовым ножом и требовал деньги. Женщина отказалась выполнять требования, тогда преступник сам нашел пачку наличных на полке, забрал ее и сбежал. Чтобы запутать следы, он переоделся и спрятал украденное у знакомого.

Задержанный признался, что решился на ограбление после употребления алкоголя: он хотел купить водные лыжи, но денег не хватало. Похищенные деньги изъяли полицейские и полностью вернули владельцу. В отношении ялтинца возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше