20 млн рублей долга по зарплате выплатила нижегородская компания

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода восстановила трудовые права сотрудников ООО «Смартком», перед которыми образовалась многомиллионная задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области по результатам проведенной проверки исполнения законодательства.
Установлено, что организация не выплатила заработную плату 133 сотрудникам, включая уволенных специалистов, за август 2025 года. Общая сумма долга превысила 20 млн рублей. В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия было внесено представление, а в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед коллективом погашена в полном объеме. Кроме того, предприятие выплатило работникам денежную компенсацию за задержку выплат, сумма которой составила более 1 млн рублей. Контроль за соблюдением трудовых прав граждан в регионе продолжается.
Ранее сообщалось, что нижегородец вернул бывшей девушке собаку после решения суда и штрафов.