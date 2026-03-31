20 млн рублей долга по зарплате выплатила нижегородская компания

Установлено, что организация не выплатила заработную плату 133 сотрудникам, включая уволенных специалистов, за август 2025 года. Общая сумма долга превысила 20 млн рублей. В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия было внесено представление, а в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок.