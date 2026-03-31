На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар

К локализации привлечены все службы оперативного реагирования.

Источник: vk.com/radmir_belyaev

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о работе над локализацией очага возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». К работе привлечены все службы оперативного реагирования. Сотрудники завода, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.

На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования.

сообщил Беляев

Специалистами аккредитованных лабораторий ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. По данным мэрии, угрозы для жизни и здоровья жителей города, а также для экологической обстановки не зафиксировано.

Ранее жители города в соцсетях сообщали, что видели клубы черного дыма в небе.