На территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о работе над локализацией очага возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». К работе привлечены все службы оперативного реагирования. Сотрудники завода, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.