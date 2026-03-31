Школьный автобус попал в ДТП в Казахстане

АЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. На республиканской автотрассе в Западно-Казахстанской области пассажирский автобус столкнулся со школьным, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«По предварительным данным, маршрутный автобус, двигаясь по республиканской автодороге “Самара — Шымкент”, допустил столкновение со школьным автобусом, после чего тот по инерции совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем», — говорится в сообщении.

Пострадало несколько человек, среди которых дети. К счастью, погибших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель маршрутного автобуса водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства устанавливаются.