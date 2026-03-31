Стали известны подробности взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске на предприятии «Нижнекамскнефтехима» днем 31 марта произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причиной стал сбой в работе оборудования. Огонь тушат спасатели, сотрудники, не задействованные в ликвидации, эвакуированы.
Как сообщила пресс-служба НКНХ, на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. По некоторым данным, число пострадавших превысило 10 человек. Информация уточняется.
Жители разных районов города слышали грохот. У некоторых горожан от взрывной волны выбило стекла.
Ранее Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что специалисты ведут мониторинг воздуха, угрозы жителям и экологии нет. Росавиация временно закрывала аэропорт Бегишево, ограничения уже сняты. Раис Татарстана Рустам Минниханов держит ситуацию на контроле.