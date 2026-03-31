Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Как сообщила пресс-служба НКНХ, на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Нижнекамске на предприятии «Нижнекамскнефтехима» днем 31 марта произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причиной стал сбой в работе оборудования. Огонь тушат спасатели, сотрудники, не задействованные в ликвидации, эвакуированы.

Как сообщила пресс-служба НКНХ, на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. По некоторым данным, число пострадавших превысило 10 человек. Информация уточняется.

Жители разных районов города слышали грохот. У некоторых горожан от взрывной волны выбило стекла.

Ранее Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что специалисты ведут мониторинг воздуха, угрозы жителям и экологии нет. Росавиация временно закрывала аэропорт Бегишево, ограничения уже сняты. Раис Татарстана Рустам Минниханов держит ситуацию на контроле.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше