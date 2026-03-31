Воронежец напоил женщину в подъезде и ограбил

В Воронеже женщина поплатилась за пьянку со случайным знакомым. Жительница столицы Черноземья согласилась составить компанию 41-летнему мужчине. Выпивали в подъезде на улице Мира. Но в какой-то момент все пошло не так. Собутыльник напал на случайную знакомую, избил ее, похитил мобильный телефон и скрылся. Правда, оперативники быстро его задержали. Выяснилось, что нападавший был ранее судим. А теперь снова пойдет за решетку — за разбой.