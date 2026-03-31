Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар, есть пострадавшие

Крупное возгорание произошло на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан. По официальным данным, причиной ЧП стал сбой оборудования. На месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошло возгорание. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова и руководство завода.

По информации агентства, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые пытаются локализовать очаг возгорания. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации пожара, оперативно перемещены на безопасное расстояние.

Специалисты аккредитованных лабораторий непрерывно ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. По предварительным данным, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов и экологической обстановки не зафиксировано.

Пресс-служба предприятия выпустила официальное сообщение, в котором назвала предварительной причиной ЧП сбой в работе оборудования. На заводе подтвердили наличие пострадавших, отметив, что их точное количество выясняется, а на месте уже работают медицинские бригады.

Телеграм-канал «112» сообщает, что пострадали 13 человек, семеро из которых были госпитализированы. Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в структуру нефтегазохимической компании «СИБУР» и является одним из ведущих производителей синтетических каучуков и пластиков.