На заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар, есть пострадавшие

На территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошло возгорание. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова и руководство завода.
По информации агентства, в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые пытаются локализовать очаг возгорания. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации пожара, оперативно перемещены на безопасное расстояние.
Специалисты аккредитованных лабораторий непрерывно ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. По предварительным данным, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов и экологической обстановки не зафиксировано.
Пресс-служба предприятия выпустила официальное сообщение, в котором назвала предварительной причиной ЧП сбой в работе оборудования. На заводе подтвердили наличие пострадавших, отметив, что их точное количество выясняется, а на месте уже работают медицинские бригады.
Телеграм-канал «112» сообщает, что пострадали 13 человек, семеро из которых были госпитализированы. Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в структуру нефтегазохимической компании «СИБУР» и является одним из ведущих производителей синтетических каучуков и пластиков.