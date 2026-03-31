Ещё один оползень произошёл в Нижнем Новгороде

Грунт сполз на склоне у метромоста рядом со строящимся ИТ-кампусом «Неймарк», перекрыв часть прилегающей территории.

В Нижнем Новгороде зафиксирован очередной сход грунта, на этот раз — при съезде на метромост в районе улицы Большие Овраги. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород». Оползень произошел на склоне непосредственно у площадки возведения будущего ИТ-кампуса «Неймарк», где земля сползла вниз по направлению к проезжей части.

Это уже второй серьезный инцидент с состоянием городских склонов за последние дни. Ранее, 27 марта, масштабный сход грунта парализовал движение на Зеленском съезде напротив кремля, из-за чего стратегически важную транспортную артерию города закрыли на неопределенный срок. Эксперты связывают активизацию оползневых процессов с обильным снеготаянием и переувлажнением почвы после аномально снежной зимы.