56-летний житель Боброва под Воронежем попался на повторной пьяной езде

В Боброве 56-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после очередной поездки в нетрезвом виде. Мужчину на иномарке «Kia Rio» остановили на улице Кирова, где в ходе проверки подтвердилось наличие алкоголя в организме — прибор показал 0,286 мг/л. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 31 марта.
При проверке документов выяснилось, что водитель уже имеет сомнительный бэкграунд: ранее он был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Несмотря на прошлый опыт и судебный запрет, мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения, что перевело инцидент из разряда административных проступков в плоскость уголовного кодекса.
Теперь нарушителю грозит ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Данная статья предусматривает от крупного штрафа до реального лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент водитель отстранен от управления, а материалы дела готовятся для передачи в следственные органы.