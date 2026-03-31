Женщина скончалась на пожаре в захламленной квартире в Воротынском округе

В одном из жилых домов в поселке Воротынец произошел пожар. К сожалению, погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В трехэтажном жилом доме в Воротынце вспыхнула квартира. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. При разборе мусора на полу квартиры нашли труп хозяйки — 62-летней женщины.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации оборудования. Проводится дальнейшая проверка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что два человека погибли на пожаре в Ленинском районе.