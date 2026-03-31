«Нить оборвалась». Умершую после лечения зуба в Таиланде россиянку кремируют

Россиянка Екатерина Панова несколько лет копила на поездку в Таиланд. Однако обычный визит к стоматологу из-за разболевшегося зуба в курортной Паттайе обернулся комой. Врачи боролись за жизнь девушки-инвалида несколько недель, а неравнодушные люди собрали миллионы на её спасение, но организм, к сожалению, не справился. Екатерина умерла не приходя в сознание.
Близкие вспоминают девушку как человека с невероятной силой воли. В 15 лет она попала в аварию, после которой смогла передвигаться только на коляске, но не опустила руки. История россиянки — в материале krsk.aif.ru.
Смертельный визит к стоматологу.
Екатерина Панова прилетела в Таиланд вместе с сестрой, где они планировали отдыхать до середины марта. Это была первая заграничная поездка для девушки.
В Паттайе у Екатерины внезапно начался флюс. Она обратилась в клинику, где ей удалили зуб мудрости. Это стандартная процедура, которую можно сделать по страховке. Однако 8 марта Екатерина потеряла сознание, у нее резко поднялась температура. Девушку увезли в реанимацию с подозрением на заражение крови.
Ситуация осложнилась тем, что срок действия страховки закончился, а банковские карты перестали работать. Каждый день в реанимации обходился семье в 40 тысяч рублей. На помощь пришли неравнодушные люди: за короткий срок удалось собрать более двух миллионов рублей на оплату счетов и транспортировку девушки в Россию. 24 марта Екатерину доставили в одну из российских клиник. Врачи констатировали кому первой степени, отек мозга и обширное поражение организма инфекцией. Несмотря на все усилия медиков, спасти её не удалось. 27 марта сердце Екатерины остановилось.
«Она была частью меня».
Екатерина Панова выросла в Сибири — небольшом населённом пункте в Красноярском крае. Училась в сельской школе. До аварии ходила в походы, принимала участие в соревнованиях по туризму.
«Катя была бойкой девочкой, интересной. Парням нравилась, с одноклассниками дружила, хорошо училась. Я с ней в походы ходил, участвовал в соревнованиях по туризму, занимали мы призовые места. Всегда все четко, дисциплинированно. Как будто человек уже взрослый, хотя на тот момент она была еще школьницей. По характеру прямо капитан», — рассказал учитель школы Олег Анисимов.
После ДТП в 15 лет Екатерину частично парализовало: ноги не работали, пальцы рук плохо двигались. Несмотря на это, девушка не унывала, рассказывает педагог.
«Она в школу приезжала на коляске. Всегда на позитиве, всегда с полуулыбочкой. Меня это в ней всегда удивляло, ведь можно было руки сложить и сидеть. Катя не такая была. С большой силой приняла то, что случилось», — говорит Олег Анисимов.
Это подтверждает и ее младшая сестра Алена Давыдова.
«Попадание в инвалидную коляску в пятнадцать лет могло сломить любого, но не мою сестру. Это наоборот стало для нее новым этапом. Она стремилась жить полноценно, дарила тепло окружающим, несмотря на собственные проблемы. Катя была очень светлым и открытым человеком. Она была частью меня, а тут нить оборвалась», — рассказала krsk.aif.ru сестра погибшей Алена Давыдова.
Одним из ключевых качеств Кати, по словам сестры, была её самостоятельность. Переехав в Екатеринбург, она начала строить свою жизнь заново, научившись справляться с повседневными делами самостоятельно. Инвалидная коляска стала частью её повседневной реальности. И не становилась преградой для достижения целей. Катя вышла замуж, в браке она прожила десять лет.
После Екатеринбурга девушка переехала в крымский город Саки. Этот регион она выбрала из-за развитой инфраструктуры для колясочников: там удобные пандусы, специализированные пляжи и санатории. В Крыму Катя чувствовала себя максимально свободной. К тому же, для ее здоровья подходил местный климат.
К сожалению, девушка, жившая так ярко, несмотря на ограничения здоровья, не смогла справиться с еще одним испытанием. Известно, что похороны пройдут на родине Екатерины. Девушку кремируют, после чего часть праха развеется над Черным морем и часть подзахоронится в деревне Быстрая, уточнила Алена Давыдова.
