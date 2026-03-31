Нижегородцы лишились более 3,5 млрд рублей из-за киберпреступников в 2025 году

Нижегородцам назвали актуальные схемы, которые используют аферисты для дистанционного совершения преступлений. Среди них, например, продажа и покупка товаров в интернете, вредоносные ссылки, распространены случаи использования фишинговых сайтов, сообщил заместитель начальника 5 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, подполковник полиции Олег Тарасов в ходе пресс-конференции 31 марта.
«В 2025 году основной “массив” ИТ-преступлений — кражи и мошенничества. Количество данных преступлений в том году — свыше 8200. В этом году уже более 800 совершено на территории Нижегородской области: 100 дел раскрыто, 80 лиц привлечено к уголовной ответственности», — рассказал Тарасов.
По его словам, мошенники наносят значительный ущерб гражданам. Только в том году ущерб от краж и мошенничества составил более 3,5 млрд рублей.
«Дистанционные мошенничества становятся самыми распространенными преступлениями. Они не ограничиваются только хищением денежных средств. Граждан вовлекают и в другие преступные схемы», — добавил в ходе конференции заместитель начальника отдела следственной части СУ УМВД России по Нижнему Новгороду, капитан юстиции Денис Маслов.
Заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду, руководитель проекта финансового просвещения «Меня не обмануть!» Наталья Халезова рассказала о том, как мошенники вовлекают в преступные схемы несовершеннолетних.
«Сейчас мошенники охотятся за нашими детьми. Родители порой не понимают, на что их дети способны. Я пытаюсь призвать подростков не делиться своими картами, аккаунтами в соцсетях. Не отдавайте свою жизнь в руки мошенников», — отметила она.
Ранее мы сообщали, что мошенники выманивают деньги у нижегородцев при помощи социальной инженерии.