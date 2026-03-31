На Дальневосточном столкнулись два автобуса. Есть пострадавшие

Всех госпитализировали в Александровскую больницу с травмами легкой степени тяжести.

Источник: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

На Дальневосточном проспекте в Петербурге 31 марта произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, в Невском районе утром столкнулись два лазурных автобуса. У одного из них разбилось лобовое стекло. В ГУП «Пассажиравтотранс» сообщили, что в их транспортное средство въехало другое. Во втором пострадали четыре пассажира. Всех госпитализировали в Александровскую больницу с травмами легкой степени тяжести, пишет 78.ru.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель иномарки сбил восьмиклассницу на самокате на улице Десантников. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.