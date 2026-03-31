В Ростове подсудимого приговорили к трем годам за пропаганду терроризма

В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в публичных призывах к терроризму через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По данным следствия, мужчина дважды опубликовал комментарии с пропагандой и оправданием террористической деятельности. Публикации были сделали в декабре 2024 года, когда экстремист находился в Республике Дагестан, а также в марте 2025 года в Майкопе Республики Адыгея.
Подсудимый получил три года колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
