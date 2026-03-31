Столб дыма. Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме»: что известно о ЧП на заводе

Днём 31 марта в Нижнекамске произошло возгорание на территории одного из крупнейших химических предприятий Татарстана — «Нижнекамскнефтехима». Жители города сообщали о громком хлопке, сильном задымлении и запахе химии. Власти и руководство завода оперативно прокомментировали ситуацию, заверив, что угрозы населению нет. Что известно к этому часу — в материале «АиФ-Казань».