Столб дыма. Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме»: что известно о ЧП на заводе

Днём 31 марта в Нижнекамске произошло возгорание на территории одного из крупнейших химических предприятий Татарстана — «Нижнекамскнефтехима». Жители города сообщали о громком хлопке, сильном задымлении и запахе химии. Власти и руководство завода оперативно прокомментировали ситуацию, заверив, что угрозы населению нет. Что известно к этому часу — в материале «АиФ-Казань».
Что случилось и как это комментируют власти.
Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло днём 31 марта. Первыми о происшествии сообщили очевидцы: в соцсетях появились кадры густого чёрного дыма, поднимающегося над промзоной, а также записи, на которых слышен мощный хлопок.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своём Telegram-канале подтвердил факт возгорания и сообщил, что на месте работают оперативные службы.
На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.
Позже в официальном Telegram-канале СИБУРа, в структуру которого входит завод, назвали предварительную причину инцидента. «Предварительной причиной происшествия на “Нижнекамскнефтехиме” является сбой в работе оборудования», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что информация о количестве пострадавших уточняется, на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Мониторинг воздуха и экологическая обстановка.
Одним из главных вопросов для жителей Нижнекамска стала экологическая безопасность. Мэр города Радмир Беляев заверил, что угрозы населению нет. «Специалистами аккредитованных лабораторий ведётся мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — подчеркнул глава города.
В пресс-службе СИБУРа также подтвердили, что мониторинг воздуха ведётся в постоянном режиме, и пока никаких превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» классифицирован как чрезвычайной сложности. Площадь возгорания составляет свыше двух тысяч квадратных метров. Из-за взрыва на заводе в Нижнекамске повреждения получили близлежащие здания. Волной выбило окна, а на оконных рамах появились трещины. Городские власти организовали горячую линию для помощи пострадавшим жителям и учёта нанесённых разрушений.
Работа аэропорта и реакция руководства республики.
На фоне происшествия Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). В пресс-службе ведомства пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Позже ограничения были сняты, аэропорт вернулся к штатному режиму работы.
В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что Рустам Минниханов получает информацию о происшествии. Глава республики держит ситуацию на личном контроле.
После взрыва на нефтехимическом заводе в Нижнекамске в небо поднялся гигантский столб дыма. Жители города обеспокоены появлением смога и ощущением гари.
Пожар, охвативший завод «Нижнекамскнефтехим», сопровождается выбросом густого чёрного дыма, который виден на расстоянии нескольких километров. По данным специалистов, контролирующих качество воздуха, на данный момент нет опасности для здоровья людей и окружающей среды.
Однако в социальных сетях горожане публикуют фотографии огромного чёрного облака, а также выражают недовольство из-за запаха гари. Они рекомендуют закрывать окна и форточки, чтобы минимизировать воздействие вредных веществ.
О пострадавших: что известно официально.
Официально компания «Нижнекамскнефтехим» подтвердила наличие пострадавших. «На месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении СИБУРа. При этом точное число пострадавших и тяжесть их травм не уточняются — ведомство сообщило, что информация уточняется.
МЧС сообщает 13 пострадавших, часть из которых госпитализирована. По сообщениям местных жителей к предприятию направлено большое количество машин скорой помощи. Некоторых отвезли в ближайшую к заводу больницу, где взрывной волной выбило окна.
По информации очевидцев, которые делятся в городских чатах, взрывная волна в некоторых домах, расположенных неподалёку от промзоны, выбила стёкла. Власти призывают жителей не паниковать и доверять только официальным источникам.
Ситуация остаётся на контроле. Как заверили в СИБУРе, все необходимые меры для локализации пожара и ликвидации последствий принимаются.
Нижнекамская городская прокуратура начала проверку по факту пожара на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». В рамках проверки специалисты прокуратуры совместно с экспертами установят причины возгорания и оценят соблюдение требований безопасности. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры. На месте происшествия работает Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов.
На месте происшествия в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи, пострадавших эвакуируют в стационары города, сообщает Минздрав.