В Перми ищут таксиста из Башкортостана

Таксиста из Башкортостана ищут в Перми, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».
34-летний Фанзиль Муталов 28 марта уехал на автомобиле Volkswagen Polo белого цвета и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родственница пропавшего рассказала «КП-Пермь» подробности исчезновения.
«Он таксует по всей России и берет заказы из соседних государств — это, можно сказать, его основной заработок. 28 марта он привез девушку в Пермь. Где именно он ее забрал, я не знаю, но она точно ехала из другой страны. Мы позвонили ему около 9 утра, он сказал, что немного поспит в машине и поедет домой, но перестал брать трубку, а сейчас при звонке даже гудки не идут», — поделилась девушка.
Сам Фанзиль живет в городе Сибай в Башкортостане, у него есть жена и ребёнок.
Приметы Фанзиля Муталова: рост 183, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые. Был одет в темно серую куртку, темно-серый спортивный костюм, белые кроссовки.
Если вам что-то известно о том, где находится мужчина, или вы видели его, срочно сообщите по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.