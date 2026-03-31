Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ищут таксиста из Башкортостана

Он перестал выходить на связь 28 марта.

Таксиста из Башкортостана ищут в Перми, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».

34-летний Фанзиль Муталов 28 марта уехал на автомобиле Volkswagen Polo белого цвета и с тех пор его местонахождение неизвестно. Родственница пропавшего рассказала «КП-Пермь» подробности исчезновения.

«Он таксует по всей России и берет заказы из соседних государств — это, можно сказать, его основной заработок. 28 марта он привез девушку в Пермь. Где именно он ее забрал, я не знаю, но она точно ехала из другой страны. Мы позвонили ему около 9 утра, он сказал, что немного поспит в машине и поедет домой, но перестал брать трубку, а сейчас при звонке даже гудки не идут», — поделилась девушка.

Сам Фанзиль живет в городе Сибай в Башкортостане, у него есть жена и ребёнок.

Приметы Фанзиля Муталова: рост 183, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые. Был одет в темно серую куртку, темно-серый спортивный костюм, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о том, где находится мужчина, или вы видели его, срочно сообщите по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.