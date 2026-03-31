Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» достигло 13 человек

Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, 13 человек пострадали из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В ведомстве отметили, что проводится наращивание сил и средств, а угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет.

В тушении пожара на территории одного из производственных объектов задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Возгорание произошло на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в «СИБУР». Предварительной причиной происшествия назван сбой в работе оборудования.

На месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.