Алуштинская чиновница попалась на взятках: ее посадили на шесть лет

В Крыму бывшая чиновница получили почти шесть лет колонии за коррупцию.

Источник: Комсомольская правда

Экс-начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты признали виновной в ряде должностных преступлений и в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2018 году многоквартирные дома в поселке Партенит и селе Малый Маяк признали аварийными и подлежащими сносу. Начальник управления не приняла мер для переселения людей, хотя свободный маневренный фонд имелся.

В июне 2021 года между управлением и директором коммерческой организации был заключен договор аренды муниципальной недвижимости. Однако плата за это не вносилась. Фигурантка не принимала мер для того, чтобы устранить нарушения. Сумма ущерба муниципалитету превысила 2 млн рублей.

Кроме того, чиновница получала взятки за сокращение сроков рассмотрения заявлений по передаче в собственность муниципального земли, ускорение перераспределения участка, а также за обеспечение выигрыша фирмы на торгах аренды муниципального имущества. Их общая сумма превысила 1,1 млн рублей.

«Уголовные дела в отношении взяткодателей выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей на пять лет запретили занимать ряд должностей.

СК