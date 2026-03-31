Жители Красноярска заметили столб черного дыма над городом

Жители Красноярска вечером 31 марта заметили огромный столб чёрного дыма над городом. В ГУ МЧС России по региону сообщили krsk.aif.ru, что произошло.
По данным ведомства, пожар случился на улице Рокоссовского — там загорелся мусор. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Отмечается, что пожар локализован в 18:37. На месте происшествия сейчас работают две едницы техники и восемь человек.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что из-за весеннего тепла закрывают ледовые переправы в Красноярском крае.