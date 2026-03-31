Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в поврежденном взрывом многоэтажном доме № 20 по ул. Павла Корчагина идет восстановление квартир. Более чем в 40 квартирах нужен аварийный ремонт. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Источник: РИА "Новости"

«По дому № 20 сделан поквартирный обход. Более 40 квартир подлежит аварийному ремонту, порядка 15 полному восстановлению, остальные частичному. Продолжаем обход, постепенно передаем квартиры в ремонт. С 5—10 апреля приступим к фасадным работам. По квартирам — уже выполняем работы», — рассказал Иено.

Кроме того, в доме меняют поврежденные окна. Десять окон уже поставили, до 15 апреля планируется заменить около 160 окон.

В доме № 14 по ул. Павла Корчагина ситуация сложнее. На этой неделе ожидаются результаты обследования и до конца недели — проект частичного демонтажа.

Ранее сообщалось, что в Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты завершили обследование пятиэтажки под номером 14 на улице Павла Корчагина и пришли к выводу, что несущие конструкции можно будет укрепить, соответствующий проект подготовят в течение двух недель.

Взрыв в жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив — № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше