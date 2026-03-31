В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры

«По дому № 20 сделан поквартирный обход. Более 40 квартир подлежит аварийному ремонту, порядка 15 полному восстановлению, остальные частичному. Продолжаем обход, постепенно передаем квартиры в ремонт. С
Кроме того, в доме меняют поврежденные окна. Десять окон уже поставили, до 15 апреля планируется заменить около 160 окон.
В доме № 14 по ул. Павла Корчагина ситуация сложнее. На этой неделе ожидаются результаты обследования и до конца недели — проект частичного демонтажа.
Ранее сообщалось, что в Севастополе демонтируют часть пятиэтажки на Павла Корчагина.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты завершили обследование пятиэтажки под номером 14 на улице Павла Корчагина и пришли к выводу, что несущие конструкции можно будет укрепить, соответствующий проект подготовят в течение двух недель.
Взрыв в жилом доме № 14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на вторник. Взрывная волна повредила и дом напротив — № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них — трое детей.