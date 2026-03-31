Под Воронежем 66-летнего пенсионера убили, ударив по голове молотком

В Кантемировке задержан 40-летний рецидивист, подозреваемый в жестокой расправе над пенсионером и попытке скрыть следы преступления. Трагедия случилась 17 марта в одном из частных домов рабочего поселка. По версии следствия, во время внезапно возникшей ссоры гость схватил молоток и нанес 66-летнему хозяину дома несколько ударов по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 31 марта.