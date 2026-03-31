Под Воронежем 66-летнего пенсионера убили, ударив по голове молотком

В жестокой расправе подозревают 40-летнего жителя Кантемировки.

Источник: Комсомольская правда

В Кантемировке задержан 40-летний рецидивист, подозреваемый в жестокой расправе над пенсионером и попытке скрыть следы преступления. Трагедия случилась 17 марта в одном из частных домов рабочего поселка. По версии следствия, во время внезапно возникшей ссоры гость схватил молоток и нанес 66-летнему хозяину дома несколько ударов по голове. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 31 марта.

Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник перетащил тело погибшего в подвал дома, после чего избавился от своей окровавленной одежды и орудия убийства, надеясь, что пропажу пенсионера заметят не скоро.

Тревогу забили родственники погибшего, когда спустя четыре дня мужчина так и не вышел на связь. Прибывший на место участковый уполномоченный полиции вместе с близкими зашел в дом и в ходе осмотра помещений обнаружил в подвале спрятанное тело с явными признаками насильственной смерти.

Сотрудники МВД и следователи СУ СК вышли на след подозреваемого — им оказался местный житель, ранее уже судимый за различные преступления. Его задержали в собственном доме. Сейчас мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».