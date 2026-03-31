В Прикамье председателя кооператива подозревают в хищении 9 млн рублей

Следователи установили, что осенью 2023 года подозреваемая подала в краевой Минсельхоз заявку на участие в отборе для получения гранта на развитие материально-технической базы кооператива. В документах она указала заведомо ложные сведения об объёмах финансово-хозяйственной деятельности организации. На основании этого кооперативу выделили субсидию более 9 миллионов рублей.