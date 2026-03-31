В Прикамье председателя кооператива подозревают в хищении 9 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается.

Женщину-председателя кооператива 1985 года рождения подозревают в краже более 9 миллионов рублей, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи установили, что осенью 2023 года подозреваемая подала в краевой Минсельхоз заявку на участие в отборе для получения гранта на развитие материально-технической базы кооператива. В документах она указала заведомо ложные сведения об объёмах финансово-хозяйственной деятельности организации. На основании этого кооперативу выделили субсидию более 9 миллионов рублей.

Полученные деньги женщина потратила на покупку сельскохозяйственной техники, однако, как выяснило следствие, использовала её для личных нужд. При этом сам кооператив, который по документам должен был заниматься растениеводством и животноводством, фактически не работал.

Следователи провели обыски у председателя и участников кооператива, осмотрели приобретённую технику. В ближайшее время будет направлено ходатайство о наложении на неё ареста. Расследование уголовного дела продолжается.