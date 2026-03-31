В Севастополе глава компании украл у Минобороны 20 млн рублей

В Севастополе гендиректор судоремонтной базы украл у Минобороны 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе генерального директора ООО «Судоремонтная база “Фрегат” Сергея Шевцова обвиняют в мошенничестве, сумма ущерба Министерству обороны России превысила 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2019 и в 2022 годах с предприятием заключили многомиллионные госконтракты на сервисное обслуживание и ремонт техники. Шевцов должен был контролировать исполнение обязательств. В 2022 году директор организовал ремонт техники с использованием некачественных материалов. Кроме того, фигурант внес в документы ложные сведения о выполненных работах. Таким образом он украл более 20 млн рублей.

«В результате преступления условия договоров выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что Шевцову предъявили обвинение. Его имущество арестовали.

СК