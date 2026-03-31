В Воронеже на стройке насмерть задавило рабочего

К расследованию причин несчастного случая на воронежской стройке подключились трудинспекторы.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на стройке погиб рабочий. Трагический инцидент произошел 18 марта в Юго-Западном районе города. К расследованию смертельного несчастного случая, произошедшего в организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, подключилась трудинспекция.

— 19-летнего подсобного рабочего придавило к металлоконструкции на территории строительной площадки. В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.