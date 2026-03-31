До трех возросло число пострадавших при ударе БПЛА по зданию белгородского правительства

Еще две женщины пострадали при ударе беспилотника по зданию правительства Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

До этого Гладков писал об одном пострадавшем: сотрудник администрации получил осколочные ранения ног, живота и руки. Одна из раненых также работает в администрации, другая — посетительница. У обеих женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. «Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно», — уточнил Гладков.

Об ударе дрона по зданию администрации Вячеслав Гладков сообщал около 12:50 мск. При атаке были повреждены фасад и остекление.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше