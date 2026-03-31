Играли в «наперстки»: В историческом центре Рима задержали уличных мошенников из Молдовы

Игра «три наперстка» — в Риме задержали уличных мошенников из Молдовы.
Карабинеры разоблачили преступную группу, которая обманывала туристов в историческом центре Рима. Среди семерых задержанных оказались граждане Северной Македонии, Румынии и Молдовы в возрасте от 24 до 54 лет, сообщает итальянская пресса.
Мошенников поймали с поличным на улице Виа делле Муратте, в самом сердце района Колонна. Участники группы организовали уличную игру в «три наперстка» (или «три колокольчика»), четко распределив роли: одни выступали в качестве организаторов, другие изображали азартных игроков для привлечения толпы, а третьи следили за появлением полиции.
Жертвой схемы стала 24-летняя туристка из Азербайджана. Ловкостью рук ее убедили в легком выигрыше, после чего девушка поставила и проиграла 100 евро. В этот момент вмешались карабинеры в штатском, которые наблюдали за действиями группы.
Полицейские задержали всех семерых участников банды — у них нет постоянного места жительства, зато есть судимости за аналогичные преступления. Деньги изъяли и сразу вернули туристке, а инвентарь для игры конфисковали. Сейчас задержанные находятся под следствием на свободе.
