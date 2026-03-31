В Воронеже пенсионерка отдала курьеру мошенников почти миллион рублей

Жертвой кибермошенников в Воронеже стала 84-летняя местная жительница. Как сообщили в региональном ГУ МВД 31 марта, она поверила в многоступенчатую схему обмана и лично передала курьеру 950 тысяч рублей, накопленных на пенсионной книжке.
По данным ведомства, аферисты представились сначала сотрудниками Социального фонда и МФЦ. Они напугали пенсионерку сообщением о взломе ее профиля на портале «Госуслуги», после чего к «спасению» средств подключился лжесотрудник ФСБ. Под его диктовку пожилая женщина сняла в банке деньги, будучи уверенной, что участвует в операции по защите своих сбережений от несанкционированного списания.
В итоге на переулке Парашютистов потерпевшая встретилась с незнакомцем и передала ему всю сумму наличными для последующего зачисления на якобы «защищенный счет».
На данный момент следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).
Правоохранители подчеркивают, что помимо этого случая, за последние сутки в регионе зафиксировано еще пять инцидентов с использованием дистанционных технологий и краж с банковских карт. Всего ущерб составил около полутора миллиона рублей.