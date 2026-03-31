В больницы доставили 72 пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме»

«В больницы Нижнекамска доставлены 72 пострадавших в происшествии на предприятии “Нижнекамскнефтехим”. Их осматривают врачи, проводятся диагностические и лечебные мероприятия», — сказал он.
Пострадавшим помогают две авиационные бригады медиков, к вылету готовится группа врачей из федеральных медцентров, добавил Кузнецов. Также на месте работают 19 бригад скорой помощи, прибыли специалисты из Республиканской клинической больницы (Казань). Готовится к вылету в Татарстан группа специалистов федеральных медицинских центров.
Оказание помощи пострадавшим в Нижнекамске взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.